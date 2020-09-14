Избирком Владимирской области опубликовал предварительные итоги выборов, проведенных в эти выходные. Всего в регионе прошла 71 избирательная компания. Выборы состоялись, в том числе и в

Избирком Владимирской области опубликовал предварительные итоги выборов, проведенных в эти выходные. Всего в регионе прошла 71 избирательная компания. Выборы состоялись, в том числе и в областном центре. Во Владимире жители избирали новый состав Горсовета. Впервые голосовать пришлось исключительно за кандидатов, выдвигавшихся по одномандатным округам. Голосование за партийные списки в этот раз было отменено. По предварительным