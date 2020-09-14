Инспекторы дорожно-патрульной службы на территории столицы предотвратили передвижение 62 водителей транспортных средств, находящихся в нетрезвом состоянии...

В период с 7 по 13 сентября текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы на территории столицы предотвратили передвижение 62 водителей транспортных средств, находящихся в нетрезвом состоянии, 38 из которых отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения.Нарушители привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.Столичная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителю грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Повторное нарушение, связанное с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии водителем уже будучи лишенным права управления за подобное нарушение, влечет за собой уголовную ответственность.Помните, что управление транспортом в состоянии опьянения влечет угрозу жизни и здоровья не только беспечных нарушителей, но и других участников дорожного движения и может привести к трагическим последствиям.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81