Оппозиционер Светлана Тихановская высказалась о предстоящих переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Политик пожалела, что российский лидер встал на сторону своего белорусского коллеги.

Оппозиционер Светлана Тихановская высказалась о предстоящих переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Политик пожалела, что российский лидер встал на сторону своего белорусского коллеги.Бывший кандидат на пост главы республики заявила, что Александр Лукашенко является нелегитимным президентом. Признать его победу на выборах отказались не только большинство соотечественников, но и лидеры западных государств.По словам оппозиционера, все договоры, которые примут Лукашенко и Путин в понедельник, не будут иметь законной силы. "Соглашения будут пересмотрены новой властью", – цитирует Тихановскую телеграм-канал "Пул Первой".Ранее политик выступила против формирования в России резерва из силовиков для подавления протестов в Белоруссии. Тихановская заявила, что этот шаг .Отметим, что сразу после оглашения итогов выборов оппозиционер перебралась в Литву с детьми. Как сообщили соратники Светланы Тихановской, она приняла решение о переезде под давлением властей.Правительство Литвы признало оппозиционера "избранным президентом Белоруссии". Любые действия нелегитимного во внутренней и внешней политике назвали преступлением против народа.