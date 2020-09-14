В НМИЦ здоровья детей Минздрава России сообщили, что у большинства российских школьников начались проблемы с психикой. Всему виной – самоизоляция и дистанционное обучение. Результаты ..

В НМИЦ здоровья детей Минздрава России сообщили, что у большинства российских школьников начались проблемы с психикой. Всему виной – самоизоляция и дистанционное обучение.Результаты исследования показали, что у 83,8% учеников поменялось психическое состоянии. Приспособиться к новому формату обучения смогли лишь 13,4% детей, при этом у 42,2% юных россиян начались эпизоды депрессии, а 41,6% теперь страдают от астении, то есть – быстрее устают. Более чем у трети школьников (37,2%) эксперты заподозрили обсессивно-фобические состояния, четверть (25,4%) пожаловалась на недостаток сна, а у 26,8% возник синдром головных болей, сообщает телеканал "".