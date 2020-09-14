Для участия в акции необходимо выложить пост, посвящённый учителю, в социальных сетях.

С 14 сентября до 10 октября в рамках акции можно поздравить любимых педагогов публикацией в виде видеороликов или фотографийДля участия в акции необходимо выложить пост, посвящённый учителю, в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» или ТikTok под хештегами:#мойучитель2020#мойучитель#минпросвещениярфи продублировать размещение на специально созданной Министерством просвещения РФ странице.Под фото или видеороликом нужно написать слова благодарности или рассказать интересную историю, связанную с любимым учителем. Посвящения педагогам могут содержать элементы любого творческого формата: участники могут спеть, станцевать или рассказать стихотворение.Самые интересные посты будут опубликованы в социальных сетях Министерства просвещения России, а авторы лучших трёх историй получат памятные призы и сувениры.