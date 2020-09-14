Улицу Чайковского закроют для движения транспорта всех видов. Связано это с ремонтными работами на теплосетях. Начнутся они уже 15 сентября в 5 часов утра и продлятся до 24:00 19 октября.

Улицу Чайковского закроют для движения транспорта всех видов. Связано это с ремонтными работами на теплосетях. Начнутся они уже 15 сентября в 5 часов утра и продлятся до 24:00 19 октября. Ограничения движения будут действовать на участке от дома №30 до дома № 40а. Объезжать ремонтные работы автовладельцам предлагают по улицам Даргомыжского, Стасова, Алябьева, Сурикова, Красноармейской,