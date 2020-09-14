В том числе, в новом ведомстве.

С понедельникам первым заместителем директора Департамента экономического развития назначен Евгений Сокольских.Нашему земляку, Евгению Валерьевичу 39 лет. Он учился в ВлГУ, Владимирский по специальности «Экономика и управление на предприятиях городского хозяйства», кандидат экономических наук. В его трудовой карьере — преподавание во ВлГУ и работа в коммерции, а затем почти десять лет — с 2007 по 2016 - государственная служба в администрации Владимирской области. Он был консультантом Губернатора региона, заместителем председателя, а затем председателем комитета по экономической политике, заведующим отделом стратегического планирования комитета экономического развития администрации Владимирской области, председателем комитета экономического развития администрации Владимирской области.Сейчас Комитет экономического развития упраздняют.Новшества затронули и новое ведомство - Департамент регионального развития. Со среды, 16 сентября заместителем директора, начальником управления с возложением исполнения обязанностей главы становится Варвара Серёгина.Уроженка ЗАТО г. Радужный закончила Ивановский филиал Российского государственного торгово-экономического университета по специальности «Менеджмент организации», в 2019 году получила диплом о профессиональной переподготовке в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» по программе «Организация поддержки малого и среднего предпринимательства». С 2008 года работает в Департаменте предпринимательства Владимирской области, с 2014 года – в должности заведующего отделом развития предпринимательства.Правда, Аркадий Боцан-Харченко, координирующий и контролирующий деятельность нового ведомства, отметил, что Варвара Серёгина временно исполняет обязанности главы ведомства, на период организационно-штатных мероприятий в отношении упраздняемых подразделений администрации области.