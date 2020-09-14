На первом этапе на производство будут трудоустроены 20 человек, в последующем это количество может вырасти до 100 осужденных и более.

Начальник УФСИН России по Владимирской области Алексей Гиричев провел рабочую встречу с руководством ООО «Beko» по вопросу трудоустройства осужденных. Стороны обсудили условия труда для лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ на участке, функционирующем как исправительный центр. В связи с тем, что руководитель компании Гокхан Озгюрел постоянно проживает на территории Турции, его интересы представляла менеджер отдела кадров компании Анастасия Решетова, которая является доверенным лицом руководителя в регионе.ООО «Beko» - это третий по величине производитель техники для дома в Европе и мировой бренд, который можно встретить более чем в 130 странах. Завод оборудован новейшим технологическим оборудованием и имеет огромные производственные мощности. В этом Алексей Гиричев убедился лично, посетив производственные цеха компании.Предполагается, что осужденные будут трудоустроены на производственных линиях по сборке стиральных машин и холодильников. За каждым рабочим после прохождения инструктажа по технике безопасности будет закреплен наставник из числа наиболее опытных мастеров производства.Компания предоставляет полный соц. пакет, включающий бесплатное горячее питание в течение трудовой смены. На первом этапе на производство будут трудоустроены 20 человек, в последующем это количество может вырасти до 100 осужденных и более.(Фото:УФСИНРоссии по Владимирской области)