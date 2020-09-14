Многоквартирный дом № 23 по улице Федорова признан аварийным и подлежащим сносу ещё в 2013 году. Срок расселения жильцов определен до 31 декабря 2015 года.

Ковровская прокуратура провелапроверку соблюдения администрацией города требований законодательства при расселении граждан из аварийного жилищного фонда. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.Установлено, что многоквартирный дом № 23 по улице Федорова признан аварийным и подлежащим сносу ещё в 2013 году.Срок расселения жильцов определен до 31 декабря 2015 года. Однако органом местного самоуправления до настоящего времени постановление не исполнено, вопросы о выплате выкупной стоимости собственникам жилых помещений, а также о предоставлении жилых помещений маневренного фонда не разрешены.В этой связи заместителем городского прокурора главе Коврова внесено представление.Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, фактическое устранение нарушений контролируется городской прокуратурой.