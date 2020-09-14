В ходе контроля за дорожным движением автоинспекторы осуществляют проверку технического состояния и конструкции автобусов...

Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок начались в столице и продлятся до конца ноября.Сотрудники подразделений Госавтоинспекции Москвы нацелены на выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере пассажирских перевозок. Профилактическая работа будет осуществляться в тесном взаимодействии заинтересованных городских служб и ведомств.В ходе контроля за дорожным движением автоинспекторы осуществляют проверку технического состояния и конструкции автобусов, соблюдения режима труда и отдыха водителей, а также легальность пассажирских перевозок.При этом в повышенной зоне внимания правоохранителей будут находится территории, прилегающие к транспортно-пересадочным узлам, торгово-развлекательным центрам, станциям метрополитена, гостиничным комплексам, а также железнодорожным вокзалам и автостанциям.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81