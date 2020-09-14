В Муроме под колеса автомобиля попала пенсионерка 1941 года рождения. ДТП произошло на улице Набережной в районе дома №32. По предварительной информации пресс-службы полиции, бабушка

В Муроме под колеса автомобиля попала пенсионерка 1941 года рождения. ДТП произошло на улице Набережной в районе дома №32. По предварительной информации пресс-службы полиции, бабушка переходила дорогу, когда 19-летний водитель “Вольво” не справился с управлением и сначала наехал на опору ЛЭП, а после сбил пожилую женщину. В УМВД говорят, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном