Оперативными службами ведется поиск матери новорожденного.

По факту обнаружения в Муроме трупа новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". Сообщили сегодня в региональном Следкоме.По версии следствия, 13 сентября мужчина в мусорном контейнере в одном из районов Мурома обнаружил труп новорожденного ребенка с признаками переохлаждения.Следователь СК России совместно со следователем-криминалистом незамедлительно выехали на место происшествия, произвели осмотр, опросили очевидцев происшествия.В настоящее время по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы по установлению причин смерти ребенка, а также оперативными службами ведется поиск матери новорожденного. Расследование уголовного дела продолжается.