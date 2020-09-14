Целью проведения акции является формирование у подростков и молодежи негативного отношения к потреблению наркотиков.

В рамках осенней призывной кампании МВД России совместно с Минобороны России при содействии органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти проводит второй этап Всероссийской антинаркотической профилактической акции «Призывник».Целью проведения акции является формирование у подростков и молодежи негативного отношения к потреблению наркотиков, понимания преимущества здорового образа жизни, а также патриотического воспитания молодежи призывного возрастаВ рамках акции, первой этап которой традиционно проводился весной, сотрудники полиции продолжат реализацию профилактических мероприятий, проведение бесед и семинаров с подростками и молодежью допризывного возраста, направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование негативного отношения к потреблению запрещенных веществ. Кроме того, сотрудники полиции напомнят об уголовной и административной ответственности, установленной законом за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.Завершится акция 15 декабря.