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-Итоги трёхдневных выборов. Как в регионе прошло голосование за кандидатов в депутаты горсовета?- Археологическое счастье! Какие тайны Александрова может открыть уникальная находку?- Вперёд, на штурм ухабов и канав. Владимирские джиперы приглашают на покатушки.- Постоять за себя должен уметь каждый. Где можно прокачать ловкость, силу и гибкость?- История о чудесном спасении получила продолжение. Как сложилась судьба судогодского луня.Не пропустите все самое важное и интересное в 9 часов на канале "Россия"!