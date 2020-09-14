Владеющая популярной социальной сетью TikTok китайская компания ByteDance не будет продавать Microsoft американский сегмент приложения. Об этом заявила американская компания.

Владеющая популярной социальной сетью TikTok китайская компания ByteDance не будет продавать Microsoft американский сегмент приложения. Об этом заявила американская компания.В Microsoft сообщили, что ByteDance уведомила компанию об отказе от сделки. "Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы США в сфере национальной безопасности", – цитирует The Insider представителя американского IT-гиганта.Как сообщает Reuters, китайцы планируют заключить сделку по продаже американского сегмента популярной социальной сети компании Oracle.О том, что Microsoft собирается купить TikTok стало известно в прошлом месяце. Власти США считают, что приложение может передавать личные данные американских пользователей в Китай. Социальная сеть отрицает обвинения.Президент США Дональд Трамп подписал указы о запрете американским гражданам иметь дело с ByteDance. Они вступят в силу 20 сентября.При этом компания должна продать активы в Соединенных Штатах и уничтожить собранные о пользователях данные. В ответ китайская соцсеть подала иск в суд.