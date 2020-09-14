Владимирский избирком также подвел итоги выборов в городской Совет.

Владимирский избирком также подвел итоги выборов в городской Совет.По словам председателя избирательной комиссии города Вадима Кузьмина, в голосовании приняли участие чуть больше 50 тысяч человек. На всех 25 одномандатных округах определены победители, все они представители правящей партии. По мнению наблюдателей, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, выявлено не было. Данные экзит-полов практически полностью совпали с официальными итогами. Напомним, что обновленный горсовет в ближайшее время должен назначить главу города Владимира.Вадим Кузьмин, председатель избирательной комиссии г.Владимира: «162 кандидата, к некоторых округах, в частности в 4-м 9 человек претендовали на 1 депутатский мандат, ну а наименьший это 25 избирательный округ, там 4 человека было в округе».Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области: «Только в день голосования было совершено около десятка выездов на территории города Владимира, проверяли поступившие жалобы, в работе были задействованы 10 членов Общественной палаты».