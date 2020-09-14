Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, а жалобу ответчика – без удовлетворения.

Женщине, покусанной во Владимире бродячими собаками, и ее семье компенсирован моральный вред. Судебная коллегия по гражданским делам оставила в силе решение суда первой инстанции, а жалобу ответчика – без удовлетворения.Напомним, большой общественный резонанс вызвало , произошедшее 23 февраля 2019 года, когда женщина стала жертвой нападения бездомных собак, от укусов которых она потеряла сознание и очнулась только в больнице. Полученными травмами ей был причинен тяжкий вред здоровью.Установив причинно-следственную связь между бездействием УЖКХ администрации Владимира и причинением женщине тяжкого вреда здоровью укусами собак, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, взыскав с УЖКХ администрации Владимира компенсацию морального вреда в пользу истицы в размере 480 000 рублей, в пользу ее несовершеннолетней дочери – в размере 60 000 рублей, в пользу мужа истицы – 60 000 рублей. Также в пользу истицы взысканы расходы на проведение экспертизы в размере 51 870 рублей.