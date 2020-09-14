Фактическая дата начала сезона еще не принята.

Осень радует владимирцев теплой и относительно сухой погодой. Конец недели ознаменовался сильными ливнями, но в понедельник снова солнечно. Пока в городских домах достаточно уютно и без центрального отполения, у ЖКХ есть возможность сделать последние приготовления к отопительному сезону. Андрей Шохин уже сделал соответствующие поручения городскому управлению ЖКХ.Как сказал глава администрации, ориентироваться на долгосрочный прогноз погоды - дело неблагодарное. Коммунальные службы должны быть готовы к началу отопительного сезона в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 16.07.2020 № 1377 «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы города к отопительному периоду 2020/20231 года».Это значит, что все городские объекты должны быть полностью подготовлены не позднее 15 сентября. А затем Андрей Шохин установит фактическую дату начала отопительного сезона с учетом погодных условий и обращений жителей города Владимира.