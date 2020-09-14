Избирком опубликовал результаты выборов в Горсовет

Голосование во Владимире завершилось без больших происшествий. Владимирский избирательный комитет сегодня опу ликовал результаты выборов в Городской Совет. Уже сейчас можно сказать, что они прошли предсказуемо, без неожиданностей. Вот наши победители:Вчера во Владимире состоялся единые день голосования. Жители областного центра выбирали депутатов в Городской Совет. На сайте владимирского избиркома опубликованы результаты выборов по округам. Публикуем список имен тех, кто выиграл эти выборы.1. Киселев Сергей Николаевич2. Сахаров Михаил Сергеевич3. Мангушева Светлана Фиатовна4. Толбухин Николай Юрьевич5. Лялин Владимир Алексеевич6. Моисеева Анастасия Эдуардовна7. Кладов Александр Владимирович8. Голенкевич Николай Борисович9.Мусихин Роман Сергеевич10.Лызлов Алексей Николаевич11. Степанов Андрей Викторович12. Павлов Дмитрий Владимирович13. Кузин Дмитрий Вячеславович14. Метелкин Алексей Владимирович15. Станчев Евгений Анатольевич16. Осипов Иван Дмитриевич17. Питиримов Николай Владимирович18. Закарян Артур Оганесович19. Чашина Наталья Алексеевна20.Чижов Дмитрий Александрович21. Локостова Галина Юрьевна22. Завьялова Оксана Павловна23. Кашицын Олег Владимирович24. Пышонина Лариса Васильевна25. Захаров Александр Олегович