Избирком опубликовал результаты выборов в Горсовет
Голосование во Владимире завершилось без больших происшествий. Владимирский избирательный комитет сегодня опу ликовал результаты выборов в Городской Совет. Уже сейчас можно сказать, что они прошли предсказуемо, без неожиданностей. Вот наши победители:
Вчера во Владимире состоялся единые день голосования. Жители областного центра выбирали депутатов в Городской Совет. На сайте владимирского избиркома опубликованы результаты выборов по округам. Публикуем список имен тех, кто выиграл эти выборы.
1. Киселев Сергей Николаевич
2. Сахаров Михаил Сергеевич
3. Мангушева Светлана Фиатовна
4. Толбухин Николай Юрьевич
5. Лялин Владимир Алексеевич
6. Моисеева Анастасия Эдуардовна
7. Кладов Александр Владимирович
8. Голенкевич Николай Борисович
9.Мусихин Роман Сергеевич
10.Лызлов Алексей Николаевич
11. Степанов Андрей Викторович
12. Павлов Дмитрий Владимирович
13. Кузин Дмитрий Вячеславович
14. Метелкин Алексей Владимирович
15. Станчев Евгений Анатольевич
16. Осипов Иван Дмитриевич
17. Питиримов Николай Владимирович
18. Закарян Артур Оганесович
19. Чашина Наталья Алексеевна
20.Чижов Дмитрий Александрович
21. Локостова Галина Юрьевна
22. Завьялова Оксана Павловна
23. Кашицын Олег Владимирович
24. Пышонина Лариса Васильевна
25. Захаров Александр Олегович