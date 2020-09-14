В этом году активисты решили помочь людям с онкологическими заболеваниями.
Во Владимире 19 сентября пройдет благотворительный фестиваль «Добрый Владимир». В этом году активисты решили помочь людям с онкологическими заболеваниями.
Организаторы фестиваля проведут, концертные номера, творческие мастер-классы, спортивные шоу. Кроме того, на площадках развернется благотворительная ярмарка. Все желающие смогут приобрести различные изделия. Все вырученные средства пойдут на помощь людям с онкологическими заболеваниями. Фестиваля откроется ровно в 12 часов
по адресу ул. Дворянская, 27 А.
(Фото: «Добрый Владимир»)