Сегодня актёры побывали на могиле Михаила Васильевича и почтили его память.

Владимирская театральная семья и зрители вспоминают блистательного актёра Михаила Асафова, народного артиста России. Сегодня актёры побывали на могиле Михаила Васильевича и почтили его память.На могиле Асафова к годовщине его ухода установлен гранитный памятник, на котором высечено изображение его родного театрального дома - владимирского академического театра драмы. В нём Михаил Асафов - выпускник школы-студии МХАТ - служил с 1977 года. Михаил Асафов был настоящим любимцем публики, мудрым другом для старших коллег, незаменимым наставником для молодёжи. Его глубокий узнаваемый голос с только его, "асафовскими", нотами, необыкновенное мужское обаяние и яркий талант зрители помнят и сегодня. На владимирской сцене Михаил Васильевич сыграл десятки знаковых ролей. Это и Франсуа Пиньон в "Ужине дураков", и Оргон в "Тартюфе", городничий в «Ревизоре", поручик Ржевский в "Давным-давно", Войницкий в "Дяде Ване" и многие другие. Неизменным зрительским успехом пользовались режиссёрские работы Асафова: " Пассажир без багажа" и " Примадонны". Лауреат премии имени Евстигнеева, народный артист России Михаил Асафов неоднократно становился обладателем приза зрительских симпатий. Его владимирская публика много раз признавала лучшим актёром года. Народного артиста не стало 13 сентября 2018-ого. Михаилу Васильевичу было 67 лет. На могиле Асафова - очень символичная эпитафия. В ней - весь смысл его творческого служения. "Десятки долгих, славных лет, таланта свет - навеки след!"Мария Платанюк