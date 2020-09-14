Новых случаев заболевания за выходные – 93, из них — 31 за последние сутки в 10 муниципальных образованиях. Всего больных теперь 6 740. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (7-мь

Новых случаев заболевания за выходные – 93, из них — 31 за последние сутки в 10 муниципальных образованиях. Всего больных теперь 6 740. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (7-мь новых пациентов). На втором месте Красная Горбатка и Гусь-Хрустальный (по 5 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Петушков, Вязников и Меленок (по три новых