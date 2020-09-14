Более 16 тысяч школьников области приняли участие в традиционной акции.

Более 16 тысяч школьников Владимирской области приняли участие в традиционной акции "Первоклассник". Награждение победителей прошло на Владимирском хлебокомбинате. Подробности в репортаже Юлии Шуваловой. Золотой колобок - путешественник, на этот раз он побывал в космосе. Узнать, что с ним случилось, можно по творческим работам первоклассников. Их в этом году более двухсот в различных номинациях: рисунки, поделки, стихи.Владимир Лялин, заместитель исполнительного директора по кадровым и корпоративным вопросам:- Почему космос, потому что мы уже давно нацелены не только на нашу матушку Землю, но и вообще на весь мир. У нас есть в планах также поставлять продукцию и в космос в дальнейшем. У нас даже на знаке, если вы посмотрите, космонавт.Лучшая индивидуальная работа у Светланы. Её колобок оказался на удивительной планете. Здесь печка, мельница и инопланетяне. Работу для конкурса делали всей семьей.Светлана Радушинская, ученица 1 "А" класса школы №2 :- На моей работе изображены 3 инопланетянина, которые делают хлеб на мельнице. Они продают это хлеб и все его с радостью едят. В этом космосе есть Колобок, который самый главный персонаж в этой сказке.В конкурсе участвовали и целые классы. Лучшая коллективная работа у школы №2.Ольга Тарасова, мама ученицы 2 "Г" класса школы №2:- Каждый ребенок делал своего небольшого колобка и сшивали это всё в одно большое панно. Мы очень рады, что получилось всё так замечательно, что понравилась наша работа. Мы заняли первое место.Эта акция с историей. Оно проходит уже в 23-й раз. Многие родители раньше сами были участниками, а теперь радуются творчеству детей. Юлия Шувалова, Семен Карпов "Вести Владимир".