В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 78-летняя местная жительница, сообщившая что из ее квартиры пропади деньги и сберегательные книжки.Женщина пояснила, что ранее к ней на улице подошел неизвестный мужчина, предложивший приобрести покрывала и подушки. Осмотрев товар, пенсионерка согласилась его купить и пригласила продавца домой, так как денег с собой у неё не было. Уже после того, как мужчина покинул квартиру, получив оплату за товар, потерпевшая обнаружила пропажу 22 тысяч рублей и сберегательных книжек, находившихся в одной из комнат. Женщина смогла назвать некоторые приметы внешности злоумышленника, которые были переданы всем наружным нарядам полиции.Подозреваемый в совершении кражи, 35-летний представитель цыганской народности, в этот же день был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы на одной из улиц Мурома. Похищенное полицейские обнаружили в автомобиле, на котором передвигался злоумышленник. Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.