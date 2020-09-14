Новое жилье к 2024 году должны получить порядка 7 тысяч человек.

Возможно, процесс переселения жильцов аварийного жилого фонда во Владимирской области пойдет еще быстрее. Об этой возможности 10 сентября рассказал врио заместителя Губернатора Роман Годунин. По его словам, федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в нашем регионе движется с опережением. На выполнение его задач в 2019-2024 годы должно быть выделено 4,7 млрд рублей,. В текущем году - 389,1 млн рублей. К 2024 году планируется переселить 7 тыс. жителей из аварийных жилых домов.В 2020 году план по расселению уже перевыполнен — 670 новоселов поменяли квартиры.Чтобы процесс пошел еще быстрее, Правительство выделило дополнительные деньги на строительство или приобретение квартир у застройщиков. Минстроем России распределяет средства между субъектами.- Мы входим в ТОП-10 субъектов, реализующих мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда опережающими темпами. Владимирская область занимает 8 место, регион на хорошем счету у профильного министерства, поэтому при выделении дополнительных средств не подведём и сделаем всё возможное, чтобы как можно больше жителей области раньше запланированных сроков смогли переехать из аварийного жилья в нормальные, комфортные квартиры», - рассказал Роман Годунин.Владимирская область может уже в этом году приобрести жилые помещения у застройщика для расселения аварийного фонда площадью 14,0 тыс. кв. м с условием завершения мероприятий по переселению граждан в 2021 году. На это потребуется 740,3 млн рублей.