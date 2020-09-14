За сутки зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19

Каждые сутки количество заболевших коронавирусом во Владимирской области стабильно растет. По данным ежедневного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области», к утру 14 сентября лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Немного снизилось количество заболевших во Владимире - 7 человек. По пять случаев отмечено в Селивановском и Гусь-Хрустальном районах. Всего к этом понедельнику в нашем регионе зарегистрировано 6740 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.