Во владимирском горизбиркоме подвели итоги выборов в совет народных депутатов . По новой схеме одномандатных округов, из 162 кандидатов жители Владимира должны были выбрать 25 депутатов.

Во владимирском горизбиркоме подвели итоги выборов в совет народных депутатов . По новой схеме одномандатных округов, из 162 кандидатов жители Владимира должны были выбрать 25 депутатов. Именно столько округов в областной столице. В этом году из-за коронавируса, чтобы избежать скопления людей, выборы растянули на три дня: с 11 по 13 сентября. Горожане, которые по