С минуты на минуту начнутся переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Предстоящая встреча президентов России и Белоруссии уже наделала много шума.

С минуты на минуту начнутся переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Предстоящая встреча президентов России и Белоруссии уже наделала много шума.Общение двух лидеров "один на один" пройдет в резиденции "Бочаров Ручей" в Сочи. В Сети распространилась фотография комнаты для переговоров. На снимке можно увидеть флаги России и Белоруссии, два телевизионных экрана и четыре кресла.Кадр вызвал вопросы у пользователей. "Для кого дополнительные кресла?", – процитировал любопытных читаталей телеграм-канал "Пул Первого". Ответ оказался прост: для послов. Дипломатов пригласят при необходимости.Материал дополняется.