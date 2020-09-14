Выборы по трем округам признаны несостоявшимися.

В регионе завершилась выборная кампания кандидатов в депутаты местных советов. Во Владимире, по решению Центризбиркома, голосование длилось три дня. Сколько человек проявили активность, и можно ли считать выборы состоявшимися?Досрочный формат, соблюдение эпидемиологических мер и как результат - отсутствие очередей. Выборные кампании в этом году претерпели серьёзные изменения. И больше всего во Владимире. В областном центре голосование длилось три дня. Глава администрации Владимира Андрей Шохин на участок пришел 13-го, в единый день голосования. По его словам, он пристально наблюдал за предвыборной гонкой, а интересовали его кандидаты, которые предлагали реалистичные программы по развитию своих округов.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: «Я могу сказать, что у всех кандидатов благие действия и нет такого, который сказал бы, что "я хочу сделать хуже в городе". Поэтому любой выбор - это движение вперёд, и любой кандидат - он будет работать на благо горожан».Как показал опыт досрочного голосования по поправкам в Конституцию - многим горожанам такой формат удобнее. Из-за пандемии было принято сохранить его и на этот раз. Тем не менее, основное количество избирателей предпочло посетить участки в воскресенье.Ирина Букарева, председатель УИК384 г. Владимира: “Вот когда единый день голосования - народ идёт-идёт-идёт, членом комиссии работать как-то активнее. А тут получаются эти паузы, провалы, особенно когда под занавес приходят, люди устают. Не знаю, даже оправдывает это себя или нет. Конечно, те избиратели, которые понимают, что они обязаны выполнить свой гражданский долг - они найдёт время и в единый день голосования».На каждом избирательном участке вместе с членами избиркома работали и наблюдатели от кандидатов, они фиксировали возможные нарушения. Кроме этого, за ходом владимирских выборов следили и федеральные эксперты.Омар Фаризов, член ассоциации "Независимый общественный мониторинг", заместитель председателя "Общественный комитет за честные выборы": «То, что касается сегодня Владимирской области - процесс голосования организован на высочайшем уровне, все те проблемы, о которых СМИ пишут сегодня - мы открыты к этим вопросам, они держатся под контролем правоохранительных органов, органов муниципальной власти, мэра города, избиркома».Без серьёзных нарушений, но всегда есть над чем поработать, оценил эти выборы и председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв. Он отметил, что важен каждый голос, так как люди выбирали действующую власть, тех депутатов, с которых потом можно будет спросить.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «По области у нас замещается 779 депутатских мандатов. Выборы проходят в 14 муниципальных образованиях Владимирской области. Я естественно отдал свой голос за кандидата, которому доверяю. К сожалению были попытки серьёзных нарушений перед выборами. В том числе нам сообщали, что ряд политических сил ведет прямой подкуп избирателей. Безусловно, это недопустимо».Всего в регионе была запланирована 71 кампания, но результаты признали лишь в 68. В трёх, где было по одному кандидату - не набралось необходимого числа голосов. В этих округах в течение года пройдут повторные выборы. А в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах будет проведена жеребьёвка. Там произошло редкое явление - кандидаты набрали одинаковое количество голосов.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области: “Если попытаться эти цифры вывести, то проголосовало около 140 тысяч, если быть точным, то 139944 человека, это 20,37% от общего числа избирателей в списках. В целом по области хотелось бы, чтобы больше и жителей принимали участие в выборах».Кстати, выборы во Владимирский горсовет впервые прошли без партийных списков, а по одномандатным округам. По результатам голосования определится 25 имён. И теперь новоизбранным депутатам нужно будет выбрать главу администрации областного центра.Дмитрий Горкин, Андрей Синягин, Александр Чунаев«Вести-Владимир»