За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 51 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария. Полицейскими оформлено 329 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 62 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Суздальский район:По предварительной информации, 7 сентября 2020 г. около 18:50 на 50 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново 31-летний водитель автомобиля «Рено» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада» под управлением водителя 1989 г.р. После ДТП водитель автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 8 сентября 2020г. около 11:30 на 4 км автодороги «д.Костино - д.Жары» (вне населенного пункта) 52-летний водитель автомобиля «Митсубиси» допустил съезд в правый по ходу движения кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир 1971г.р. госпитализированы.Александровский район:По предварительной информации, 9 сентября 2020 г. около 22:57 в г. Александрове на ул. Октябрьский переулок у д. 3 38-летний водитель автомобиля «Шкода» при развороте с крайней правой полосы совершил столкновение с движущемся в попутном направлении, по левой полосе мотоциклом «Ямаха» под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП водитель и пассажир 1992 г.р. госпитализированы.Вязниковский район:По предварительной информации, 10 сентября 2020 г. около 05:30 на 278 км автодороги М-7 «Волга» 34-летний водитель автомобиля «BMW» допустил столкновение с двигающейся впереди в попутном направлении автомашиной «VOLVO» под управлением водителя 1961 г.р. В результате ДТП водитель и двое пассажиров 1987 г.р. и 2017 г.р. автомобиля «BMW» госпитализированы.Киржаский район:По предварительной информации, 11 сентября 2020 г. около 07:20 на 5 км автодороги «Знаменское-Хмелено-Халино-Власьево-Ефремово» 43-летний водитель автомобиля «Хундэ» совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Судогодский район:По предварительной информации, 12 сентября 2020 г. около 13:36 на 207 км автодороги М-7 «Волга» 67-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил съезд в правый по ходу движения кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель госпитализирован.Муромский район:По предварительной информации, 13 сентября 2020 г. около 19:55 в г. Муроме на ул. Набережная у д. 32 19-летний водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением транспортным средством, допустил наезд на опору ЛЭП, расположенную справа по ходу движения автомобиля, после чего произошел наезд на пешехода 1941 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.