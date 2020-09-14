И 51 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних.

По сводке ГИБДД за минувшую неделю на дорогах региона произошло 41 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 51 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария. Полицейскими оформлено 329 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 62 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Петушинский район 8 сентября на 4 км автодороги «д.Костино - д.Жары» (вне населенного пункта) 52-летний водитель автомобиля «Митсубиси» допустил съезд в правый по ходу движения кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир госпитализированы.Александровский район 9 сентября на ул. Октябрьский переулок у д. 3 38-летний водитель автомобиля «Шкода» при развороте с крайней правой полосы совершил столкновение с движущемся в попутном направлении, по левой полосе мотоциклом «Ямаха» . В результате ДТП водитель и пассажир госпитализированы.Вязниковский район 10 сентября на 278 км автодороги М-7 «Волга» 34-летний водитель автомобиля «BMW» допустил столкновение с двигающейся впереди в попутном направлении автомашиной «VOLVO» . В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля «BMW» госпитализированы.Киржаский район 11 сентября на 5 км автодороги «Знаменское-Хмелено-Халино-Власьево-Ефремово» 43-летний водитель автомобиля «Хундэ» совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Судогодский район 12 сентября на 207 км автодороги М-7 «Волга» 67-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил съезд в правый по ходу движения кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель госпитализирован.Муромский район 13 сентября на ул. Набережная у д. 32 19-летний водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением транспортным средством, допустил наезд на опору ЛЭП, расположенную справа по ходу движения автомобиля, после чего произошел наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.(Фото: пресс-служба регионального УМВД.)