Фигурант похитил телефон и, воспользовавшись мобильным приложением, оформил кредит на чужое имя, после чего похитил деньги с банковского счета.

В МО МВД России «Ковровский» обратился житель Селивановского района, сообщивший о хищении принадлежащего ему телефона и денег, находившихся на банковском счете.Полицейским потерпевший пояснил, что приехал в Ковровский район работать, познакомился с местным жителем, которого впоследствии пригласил к себе в квартиру. Спустя время после знакомства мужчина обнаружил пропажу телефона и предположил, что потерял гаджет. Через несколько дней после пропажи телефона супруга потерпевшего обнаружила, что с банковского счета списаны зачисленные ранее 30 000 рублей. Потерпевший обратился в полицию.Подозреваемый, 28-летний местный житель, был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания.Установлено, что фигурант похитил телефон у приятеля, воспользовался его мобильным приложением и оформил кредит. Деньги злоумышленник перевел на другие счета и обналичил. Похищенный телефон подозреваемый сдал в ломбард без права выкупа.Общая сумма причиненного злоумышленником материального ущерба составила 45 000 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину и совершенная с банковского счета).