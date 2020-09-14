В понедельник, 14 августа, состоятся переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. О том, как пройдет встреча президентов России и Белоруссии, рассудил главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

В понедельник, 14 августа, состоятся переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. О том, как пройдет встреча президентов России и Белоруссии, рассудил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.По мнению журналиста, Александр Лукашенко "будет стараться обдурить" Владимира Путина. Белорусский лидер пообещает пойти уступки, и, вероятно, даже откажется от суверенитета республики. "Я думаю, что он в публичной зоне на этом настаивает", – подчеркнул главред "Эха Москвы".При этом Лукашенко будет торговаться. Глава Белоруссии постарается убедить Путина, что он является единственным адекватным политиком, с которым можно договориться. "Я вам и такой нужен. А если не я, то кто?", – озвучил мысли президента журналист.Венедиктов усомнился, что в понедельник политики примут какие-либо важные решения. Главред "Эха Москвы" порекомендовал белорусскому народу "не задирать надежды". Переговоры двух президентов вряд ли положительно повлияют на разрешение кризиса в Белоруссии.Также журналист прокомментировал усиление репрессий в республике. Александр Лукашенко хотел показать своему коллеге, что ситуация в стране полностью под контролем. Силовые структуры и часть граждан преданы своему лидеру. "Это повышение ставок в игре с Владимиром Путиным", – выразил мнение Венедиктов.Напомним, акции протеста в Белоруссии не утихают уже несколько недель. Сотни граждан ежедневно выходят на улицы с требованием немедленной отставки . Они обвиняют руководство страны в фальсификации результатов выборов президента.