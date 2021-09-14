Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по пяти статьям – за кражу, мошенничество, уклонение от административного надзора и кражу

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по пяти статьям – за кражу, мошенничество, уклонение от административного надзора и кражу с банковского счета. По данным УМВД, александровец украл мобильный телефон у знакомого, а также залез в хозяйственную постройку, откуда забрал бензиновый триммер. Также обвиняемый неоднократно оплачивал покупки чужой банковской картой, найденной