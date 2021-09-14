Ключи главврачам медучреждений вручил губернатор Владимир Сипягин.

Сегодня возле Белого дома Владимир Сипягин вручил главврачам больниц Владимирской области ключи от новых легковых автомобилей. Медикам передали 51 «Ладу Ларгус Кросс».Они будут использоваться для оказания медицинской помощи, осмотра пациентов на дому, доставки лекарств и забора анализов.Lепартамент здравоохранения потратил на эти цели 48,5 млн рублей. Их направят в 21 медучреждение:Добавим, что областью выделены средства на закупку 22 карет скорой медицинской помощи. Они будут поставлены в ноябре.Всего за год больницы дооснастят 121 машиной. В июле Владимир Сипягин уже