Центр встал в пробке из-за девушки на розовом байке. Авария произошла 13 сентября, в восьмом часу вечера, около гостиницы “Заря”. По предварительной информации, 27-летняя мотоциклистка на

Центр встал в пробке из-за девушки на розовом байке. Авария произошла 13 сентября, в восьмом часу вечера, около гостиницы “Заря”. По предварительной информации, 27-летняя мотоциклистка на скорости влетела в движущийся в попутном направлении “Ларгус”. Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД области: Водитель мотоцикла “Хонда” 1994 года рождения совершила столкновение с впереди движущимся в попутном направлении