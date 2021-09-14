14.09.2021

2021-09-14 18:05:05

Дом Розановой во Владимире может войти в список объектов культурного наследия

Дом "амазонки русского авангарда" Ольги Розановой во Владимире может войти в список объектов культурного наследия. А вот поможет ли изменение статуса навести элементарный порядок по "историческому адресу"? О перспективах и нынешнем положении дел – Мария Платанюк.



Творчество Ольги Розановой вдохновляет и век спустя. Художница Анна Орехова посвятила свою выставку "амазонке русского авангарда". Свои работы Анна выставила в Леванидовском павильоне Усадьбы двух генералов в селе Павловском Ковровского района. По словам Анны, она обращается к трём темам. Женской. Созерцательной. Подсознательной.



Анна Орехова, художник:



- Этой выставкой я также хочу отдать дань уважения знаменитой художнице владимирской земли – Розановой Ольге Владимировне, чей творческий метод цветописи более близок мне как художнику. Пожалуйста, приезжайте. До встречи на вернисаже...



Площадкой для культурных проектов мог бы стать и главный "розановский адрес" во Владимире. Музейная, 10. В прошлом – Борисоглебская, дом Орловой, 44. Здесь в начале 20-ого столетия в доме возле Троицкой церкви жила и работала та, кто стал Музой и Лицом русского авангарда. Ольга Розанова, автор всемирной известной "Зелёной полосы". Розановский дом в 2017-ом обнаружил владимирский архивист Алексей Арескин. Логичным стало и появление здесь "штаб-квартиры" некоммерческой организации "Розановский центр". Но вести работу невозможно. Мемориальные планы нарушила суровая коммунальная реальность. За забором гостей встретит стойкий запах аммиака. Дом в многодолевой собственности. Но одна "нехорошая квартира" в прямом смысле слова отравляет жизнь всем соседям. Её обитательницы превратили дом в зловонную свалку. Много лет на своих квадратных метрах сёстры Бажмины складируют мусор со всей округи. Их пропаганда авангарда, как и соблюдение правил общежития, видимо, интересует мало.



Любовь Бажмина, жительница дома №10 по улице Музейной:



- Хотела стелу здесь делать. Все её послали. Хотела в первой школе "Зелёную полосу" стелу ставить. Тоже послали. Какой же это дом Розановой? Где табличка, что это культурный объект? Где? Где? Да нет такого культурного объекта....



Наталья Пименова, жительница дома №10 по улице Музейной:



- Они после каждой комиссии устраивают концерты. Орут, стучат в стены, ругань, что нас спалят и всё такое...



Между тем, вопрос о статусе Дома Розановой уже поднят. Комиссия, которую собрала Государственная инспекция, проголосовала за включение Дома на Музейной, 10, в список объектов культурного наследия. В Розановском центре уверены: это важнейший шаг на пути сохранения дома.



Полина Вахотина, директор Розановского центра:



- Мы очень надеемся, что разные государственные и муниципальные организации, которые должны отслеживать надлежащее состояние объектов культурного наследия, будут это делать и санитарное состояние дома будет улучшаться.



Очередная комиссия в розановском доме побывала в августе. Хозяйкам "мусорных гор", которые, по словам соседей, держат взаперти и множество собак, выписали предписание. Расчистить "авгиевы конюшни".



Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:



- Администрация города Владимира, с одной стороны, понимает, что ситуация не совсем нормальная. Потому что не должны люди страдать. От недобросовестных, нечистоплотных собственников. А с другой стороны, необходимо действовать в правовом поле.



Новая проверка последует. Срок, данный сёстрам, которые устроили помойку практически в историческом ядре, истёк.



Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"