Во Владимире подвели итоги традиционного конкурса.

Во Владимирской области выбрали самую красивую деревню. Победителями ежегодного конкурса стали четыре населённых пункта, которые получат денежные гранты.В категории с численностью до 150 жителей лучшими стали: Бородино Вязниковского района и Каленово Юрьев-Польского района. До 1000 - Купреево Гусь-Хрустального района, а до 3500 - село Ляхи Меленковского района. Все они получили по 100 тысяч рублей. Гран-при получила деревня Дворищи Киржачского района.За второе место предусмотрено вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, за третье — 30.Также призы и подарки получили победители в номинациях: «Самая предприимчивая деревня», «Самая гармоничная деревня», «Изюминка внутреннего туризма», «Самая сплоченная деревня».Конкурс состоялся в регионе уже в седьмой раз. В этом году за победу боролись рекордные 119 заявок. В каждый населённый пункт выезжала комиссия, которая знакомилась с местными достопримечательностями. На официальном сайте события проводилось народное голосование.Заявки на участие принимались от сёл, посёлков и деревень, в которых проживает не более 3 500 человек. Они распределены по трём номинациям:- до 150 жителей;- от 150 до 1000;- от 1000 до 3500.В 2020 году призовой фонд составлял 1,2 млн рублей. В 2021 году он увеличен.Оценивалось наличие и состояние историко-культурных достопримечательностей, эстетичность населённого пункта и его окрестностей, активность селян, развитие сельского хозяйства, культурные мероприятия, спортивная инфраструктура.Напомним, что ранее победителями конкурса становились:2015 год - село Чамерево;2016 - сёла Бутылицы и Архангел;2017 - деревня Вежболово;2018 - деревня Берково;2019 - село Усолье;2020 - село Клязьминский Городок.