Во Владимире подвели итоги традиционного конкурса.
Во Владимирской области выбрали самую красивую деревню. Победителями ежегодного конкурса стали четыре населённых пункта, которые получат денежные гранты.
В категории с численностью до 150 жителей лучшими стали: Бородино Вязниковского района и Каленово Юрьев-Польского района. До 1000 - Купреево Гусь-Хрустального района, а до 3500 - село Ляхи Меленковского района. Все они получили по 100 тысяч рублей. Гран-при получила деревня Дворищи Киржачского района.
За второе место предусмотрено вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, за третье — 30.
Также призы и подарки получили победители в номинациях: «Самая предприимчивая деревня», «Самая гармоничная деревня», «Изюминка внутреннего туризма», «Самая сплоченная деревня».
Конкурс состоялся в регионе уже в седьмой раз. В этом году за победу боролись рекордные 119 заявок. В каждый населённый пункт выезжала комиссия, которая знакомилась с местными достопримечательностями. На официальном сайте события проводилось народное голосование.
Заявки на участие принимались от сёл, посёлков и деревень, в которых проживает не более 3 500 человек. Они распределены по трём номинациям:
- до 150 жителей;
- от 150 до 1000;
- от 1000 до 3500.
В 2020 году призовой фонд составлял 1,2 млн рублей. В 2021 году он увеличен.
Оценивалось наличие и состояние историко-культурных достопримечательностей, эстетичность населённого пункта и его окрестностей, активность селян, развитие сельского хозяйства, культурные мероприятия, спортивная инфраструктура.
Напомним, что ранее победителями конкурса становились:
2015 год - село Чамерево;
2016 - сёла Бутылицы и Архангел;
2017 - деревня Вежболово;
2018 - деревня Берково;
2019 - село Усолье;
2020 - село Клязьминский Городок.