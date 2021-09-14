Владимир Киселев провел совещание в формате селектора. Речь шла о двух важнейших социальных программам, которые стартуют в стране. Это – ускоренное переселение из аварийного фонда, и

Владимир Киселев провел совещание в формате селектора. Речь шла о двух важнейших социальных программам, которые стартуют в стране. Это – ускоренное переселение из аварийного фонда, и большой капремонт школ. Их выполнение будет зависеть от того, насколько оперативно мобилизуются на местах. Сроки очень жесткие. Документы на школы, которые надо включить в программу капремонтов, необходимо представить в