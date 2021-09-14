14.09.2021

2021-09-14 14:35:04

Конкурс Самая красивая деревня Владимирской области подошел к финалу

Во Владимире сегодня назовут самую красивую деревню области. А еще самую заповедную, самую оборудованную и самый красивый дом. Список категорий расширен. Итоги конкурса "Самая красивая деревня" подведут в 11.00 в Областной филармонии. В этом году жюри посетило 119 населенных пунктов. И это абсолютный рекорд. Кристина Иванова продолжит.



- Мы за свою деревню очень переживаем как-то. Если у соседа где-то трава - ты чего не скосил траву?



- Приобрели растения, кустарники, благоустроили еще один уголок в нашем живописнейшем населенном пункте.



- Ценна она, прежде всего, людьми, которые населяют эту деревню, потому что это просто самородки.



С душой и огромным желанием победить. Многие деревни к конкурсу на звание самой-самой готовятся в течение всего года, ищут свою изюминку, изучают историю, мастерят. Так, в деревне Бородино Вязниковского района появились фанерные Наполеон и гусары.



- Кто-то на чердаках что-то находит интересное. И из этого исходит тематика. Это все выставляем. А Тамара Михайловна - это вот куклы. Это ее творение.



Сплоченность местных жителей - главное, на что обращают внимание, говорят в жюри. Приняты все заявки на участие - в этом году их 119. Если не удастся взять главный приз - 200 тысяч рублей, есть шанс стать лучшими в других номинациях. Отдельно решено оценивать дома. Резные наличники, ухоженные палисадники, уникальные истории - этим также богата глубинка. Например, этот дом в деревне Дворищи Киржачского района снимался в нескольких отечественных фильмах.



Приятно, говорят судьи, посещать и победителей прошлых лет. Денежные призы там непременно тратят на благоустройство дорогого сердцу места. Например, в Клязьменском городке на выигранные средства оборудовали новую зону отдыха.



Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня":



- В 2020 году победил Клязьменский городок Ковровского района. Вы можете туда приехать сейчас, и вы убедитесь, что этот населенный пункт, это село очень красивое и сохраняет эту красоту на протяжении очень многих лет. И также все обладатели гран-при. То есть нам не стыдно за те решения, которые мы принимали все прошлые годы.



А когда конкурс начинал свою историю, в 2015 году, жюри оценивало всего 20 деревень. Сегодня выбирать лучших все сложнее, но интереснее, говорят в комиссии - только от Собинского района поступило 17 заявок.



Айтуган Текегалиев, сопредседатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня":



- Люди в ходе конкурса с разных населенных пунктов, они перенимают друг у друга что-то полезное. Допустим, сначала кто-то организовал музей, следующие организовали музей под открытым небом, следующие собрали картины, организовали картинную галерею.



Номинации делятся и по количеству жителей. Отдельный подарок будет вручен по итогам голосования в интернете. Общий призовой фонд - более миллиона рублей. 200 тысяч - гран-при, по 100 тысяч каждой категории и по 50 и 30 тысяч за второе и третье место. Победителей назовут сегодня.







Кристина Иванова. «Вести-Владимир».