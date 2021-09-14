В результате оперативно-розыскных мероприятий на одном из железнодорожных вокзалов столицы полицейские задержали жителя города Владимира...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве перекрыт канал сбыта фальшивых денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий на одном из железнодорожных вокзалов столицы полицейские задержали жителя города Владимира. У него изъято 78 банкнот номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки, а также банковские карты и документы на различные фамилии.Технико-криминалистическое исследование, проведенное специалистами ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, подтвердило, что изъятые купюры изготовлены комбинированным способом цветной струйной печати и являются поддельными.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 186 УК РФ.Кроме того, у задержанного обнаружено сто пачек сувенирной продукции, имитирующей пятитысячные банкноты. Они были упакованы и опечатаны в соответствии с инструкциями кредитного учреждения.В настоящее время подозреваемый – 67-летний неоднократно судимый за мошенничество, незаконную банковскую деятельность и подделку документов мужчина заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк