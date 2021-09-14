Во Владимире в березовой аллее Научно-производственного комплекса «Автоприбор» открылся памятник в честь 125 заводчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Их имена высечены в ..

Во Владимире в березовой аллее Научно-производственного комплекса «Автоприбор» открылся памятник в честь 125 заводчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Их имена высечены в граните.Стела представляет собой трёхчастную композицию. Мемориал открыли при участии ветеранов предприятия и активистов, среди которых член клуба «Ветеран» Олег Иванов.Он родился в феврале 1941 года, а в июне его отец, работник «Автоприбора» Владимир Иванов, был призван на фронт и пропал без вести. Теперь его имя увековечено на памятнике владимирцам.В годы войны на фронт были призваны без малого 600 заводчан. Их место в цехах заняли женщины и подростки. В тяжелейших условиях военного времени «Автоприбор» увеличил выпуск продукции в три раза, освоив более 20 видов вооружений и специальных изделий для оборонных предприятий.