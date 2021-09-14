Выбрали самую-самую. В регионе подвели итоги 7-го конкурса “Самая красивая деревня Владимирской области”. В этом году за победу боролось беспрецедентное количество участников – 119

Выбрали самую-самую. В регионе подвели итоги 7-го конкурса “Самая красивая деревня Владимирской области”. В этом году за победу боролось беспрецедентное количество участников – 119 населенных пунктов. Призовой фонд составил более миллиона рублей. Диплом Гран-при конкурса завоевала деревня Дворищи Киржачского района. В неё с удовольствием переезжают даже москвичи. Ольга Сураева, жительница деревни Дворищи (Киржачский район): Моё