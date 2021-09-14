Обновили памятную стелу в честь рабочих Автоприбора, почти 80 лет назад погибших на фронтах Великой Отечественной. На мемориальную церемонию пришли работники и ветераны завода, приехали

Обновили памятную стелу в честь рабочих Автоприбора, почти 80 лет назад погибших на фронтах Великой Отечественной. На мемориальную церемонию пришли работники и ветераны завода, приехали первые лица города. На мраморных плитах – имена фронтовиков, которые пали в боях за родину. С завода Автоприбор на фронт отправились 600 рабочих, 125 из них не вернулись с войны.