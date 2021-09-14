14.09.2021

2021-09-14 21:40:05

На владимирском Автоприборе открылся мемориал с именами погибших заводчан-фронтовиков

На территории владимирского завода "Автоприбор" появился новый мемориал.



На нём 125 имен заводчан, не вернувшихся с фронта в годы Великой Отечественной войны. Всего на войну ушло 600 автоприборовцев. Памятник открыли ко Дню машиностроителя. А в следующем году сам завод будет отмечать свое девяностолетие.



Андрей Шохин, глава города Владимира:



- Вот здесь то что новый памятник открыли, перенесли. Здесь сделали такое достопримечательное место - это говорит о том, что предприятие живет, предприятие думает о ветеранах, предприятие думает об истории заводчан.