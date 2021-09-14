Идет под утро один сильно выпивший мужик домой и думает: ""Сейчас приду домой, жена увидит, что пьяный, опять орать будет. Надо что-то придумать... Ага! Приду домой, возьму книгу и буду тихонько читать. Она и не догадается, что я пьяный. А запах чесноком собью... ""
Так и сделал. Пришел домой, тихонько зашел в комнату, взял самую большую книгу в кожаном переплете, сел на пол и читает. Тут заходит жена и спрашивает:
- Ты что делаешь?
- Не видишь, что ли, дура необразованная, книгу читаю, деревеньщина ты неотесанная!
- Идиот! Положи на место чемодан и иди спать!
еще анекдот!