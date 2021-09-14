У гражданина возник конфликт с сотрудниками кафе, когда он отказался платить завышенную сумму за сделанный заказ...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району г. Москвы задержали подозреваемых в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что заявитель – 37-летний приезжий мужчина, познакомился в сети Интернет с девушкой, которая предложила ему поужинать в одном из кафе в Лубянском проезде. После того как принесли счет на сумму более 27 тысяч рублей, мужчина отказался платить, так как посчитал сумму завышенной. По этой причине возник конфликт с сотрудниками кафе, в ходе которого один из них достал нож, затем нанес несколько ударов кулаком по лицу и забрал мобильный телефон. В это же время спутница потерпевшего достала из кармана заявителя банковскую карту. Впоследствии с его расчетного счета были списаны денежные средства. Общий материальный ущерб составил 95 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали одного из подозреваемых – 26-летнего приезжего мужчину. Затем на Беловежской улице задержана вторая подозреваемая – 18-летняя москвичка.По словам девушки, она сотрудничала с администрацией кафе. В ее обязанности входило знакомство с мужчинами, которых она приглашала посетить именно это кафе, где заказывала различные блюда по специально завышенным ценам. Как правило, когда официант приносил счет, большинство клиентов его оплачивали, за что девушка получала бонусы.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении девушки – в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Полицейские УВД по ЦАО обращаются к гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, звонить в Дежурную часть по телефонам: +7 (495) 600-11-11; +7 (495) 676-40-11.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60