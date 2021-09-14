14.09.2021

2021-09-14 15:40:06

Оргтруд отметил 15-летие вхождения в состав Владимира

Жители Оргтруда отпраздновали 15-летие вхождения поселка в состав города Владимира.



Организаторы подготовили фильм с рассказом о жизни микрорайона за прошедшие 15 лет.



Развивается социальная и культурная сферы, ремонтируются дороги, обустраиваются общественные пространства, появляются новые спортивные и детские площадки. Но самым главным, рассказывают в администрации, было наладить работу котельной.



Большую группу жителей Оргтруда наградили грамотами и благодарностями за вклад в развитие микрорайона. Так же подарком для них стал концерт местных коллективов в обновленном здании местного ДК.



Андрей Шохин, глава г. Владимира:



- И сейчас я смотрю - это не дом культуры, а целый Дворец культуры. Поэтому хочу поздравить нас с вами с нашим 15-летием. Пожелать вам счастья, здоровья, тепла ваших домов, любви и удачи. Мы всегда с вами вместе!











