Семья и друзья актрисы Тани Фиар не находили себе места.

Семья и друзья актрисы Тани Фиар не находили себе места.Актрису Таню Фиар нашли. Звезда сериала "ДокторКто" исчезла 9 сентября. Пять дней о ее судьбе ничего не было известно.Накануне, 13 сентября, полицейские Лос-Анджелеса установилиместонахождение девушки. По данным стажей порядка, в день исчезновения Фиарвышла из дома без мобильного телефона и кошелька. Где находилась Таня, пока родственникии друзья сбивались с ног в поисках, – не сообщается.Блюстители закона утверждают, что оповестили родственников отом, что звезда сериала "Доктор Кто" нашлась. Между тем двоюроднаясестра актрисы, Кудзи Манянде, рассказала журналистам, что полицейские ни с кемиз близких Тани не связывались. Радостную новость семья Фиар узнала изсоцсетей.Сейчас Таня Фиар находится в больнице. По даннымтвиттер-аккаунта FindTanyaFear, физически знаменитость не пострадала. Однаковрачи в качестве меры предосторожности решили обследовать звезду "ДоктораКто".Мать Фиар пытается связаться с наследницей. Родственникамеще не удалось увидеться с Таней. Родительница актрисы заявила, что неуспокоится, пока лично не поговорит с дочкой. Отметим, в Сети исчезновение звезды "Доктора Кто" считают странным.