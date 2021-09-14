Эксперт оценил перспективы Лукашенко наладить диалог с западными странами.

Эксперт оценил перспективы Лукашенко наладить диалог с западными странами.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время наблюдения за военными учениями "Запад-2021" вступил в заочную полемику с западными странами по теме санкций, которые он назвал "безмозглыми". Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич, оценивая метания белорусского лидера между Западом и Россией, оценил перспективы Лукашенко.По мнению политолога, власти Белоруссии собственными руками разрушали многие механизмы переговоров с Западом. Эксперт уверен, что режим Лукашенко сегодня не готов идти на уступки ради снятия санкций.Меж тем, Казакевич подчеркнул, что в риторике Лукашенко была слышна неуверенность и растерянность. Он отметил, что президент Лукашенко не может сформулировать для себя концепцию взаимодействия с внешним миром. "Это желание остаться в своей реальности, где он может навязывать волю не только внутри страны, но и за рубежом", – уверен политолог.Лукашенко понимает, по словам эксперта, что у него нет сегодня каналов воздействия на Евросоюз. Казакевич не исключает, что риторика президента Белоруссии о "безмозглых санкциях" на самом деле может быть озвучена для России.Кроме того, политолог подчеркнул, что Лукашенко правильно оценивает все риски, поэтому настроен на примирение с Западом. Меж тем, Казакевич уверен, что речь белорусского президента – это не приглашение к диалогу.Для начала переговоров нужны конкретные шаги, например, выпуск политзаключенных, отметил эксперт. Можно предположить, что Лукашенко все еще выбирает между Западом и Россией. Политолог отметил, что метания главы РБ зависят от его настроения.