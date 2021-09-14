Мужик зарабатывал на жизнь, продавая Библию...
Решил расширить бизнес и нанять помощника. Первый продавал две-три Библии за день - и пришлось его уволить. Нашёл студента, изучавшего маркетинг. Тот продавал десяток Библий в день.
Тоже пришлось уволить. Третьим пришел наниматься заика.
Дело выглядело совсем безнадёжным, но заика очень просил...
За первый же день он продал полторы сотни! Мужик:
- Как ты ухитрился?!!
- Я им г-го-го-о-ворил, ч-что п-п-п-ро-одаю Би-иблию, но-о мо-ого и бе-есп-п-платно п-п-по-о-очитать...
еще анекдот!