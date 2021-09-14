Мультфильм о выборах муромского преподавателя признали лучшим на Всероссийском конкурсе по избирательному праву «Атмосфера» в номинации «Творческий циклон». Старший преподаватель

Мультфильм о выборах муромского преподавателя признали лучшим на Всероссийском конкурсе по избирательному праву «Атмосфера» в номинации «Творческий циклон». Старший преподаватель кафедры юриспруденции Муромского института ВлГУ Раму Асадов получил почетный диплом из рук главы облизбиркома Вадима Минаева. Кроме того, победителя наградили денежным призом в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Избирательной комиссии